Staatsschutz ermittelt nach homophobem Angriff: Zwei Frauen verletzt
Berlin - In der vergangenen Samstagnacht haben Unbekannte zwei Frauen an einer Tramhaltestelle in Berlin Lichtenberg angegriffen.
Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden zwei Frauen gegen 23.30 Uhr an der Tramhaltestelle Arendsweg attackiert.
Die drei unbekannten Täter sollen die 19- und 23-jährigen Frauen zunächst homophob beleidigt haben.
Im weiteren Verlauf griffen zwei der Männer die Frauen körperlich an. Die 23-Jährige wurde getreten, geschlagen, an den Haaren gezogen und bespuckt, die 19-Jährige erlitt einen Faustschlag.
Anschließend flüchtete das Trio in Richtung Große-Leege-Straße.
Beide Frauen wurden noch am Ort von Rettungskräften versorgt und anschließend ambulant im Krankenhaus behandelt.
Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung mit homophobem Hintergrund führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa