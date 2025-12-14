Staatsschutz ermittelt nach homophobem Angriff: Zwei Frauen verletzt

Berlin - In der vergangenen Samstagnacht haben Unbekannte zwei Frauen an einer Tramhaltestelle in Berlin Lichtenberg angegriffen.

Rettungskräfte brachten die verletzten Frauen ins Krankenhaus. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden zwei Frauen gegen 23.30 Uhr an der Tramhaltestelle Arendsweg attackiert.

Die drei unbekannten Täter sollen die 19- und 23-jährigen Frauen zunächst homophob beleidigt haben.

Im weiteren Verlauf griffen zwei der Männer die Frauen körperlich an. Die 23-Jährige wurde getreten, geschlagen, an den Haaren gezogen und bespuckt, die 19-Jährige erlitt einen Faustschlag.

Anschließend flüchtete das Trio in Richtung Große-Leege-Straße.

Beide Frauen wurden noch am Ort von Rettungskräften versorgt und anschließend ambulant im Krankenhaus behandelt.