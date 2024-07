27.07.2024 17:21 Betrunkener greift Rettungskräfte an und beißt Polizisten

Attacke am Alexanderplatz: In der Nacht zu Samstag ist ein Betrunkener in Berlin-Mitte gleich zweimal unangenehm aufgefallen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Attacke am Alexanderplatz: In der Nacht zu Samstag ist ein Betrunkener in Berlin-Mitte gleich zweimal unangenehm aufgefallen. Der Betrunkene ist am Alexanderplatz aufgegriffen worden. (Archivfoto) © Joerg Carstensen/dpa Zunächst griff der 24-Jährige gegen 2.45 Uhr unvermittelt Rettungskräfte an, die sich eigentlich nur nach seinem Befinden erkundigen wollten. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest und brachten ihn für die obligatorischen Maßnahmen auf die Wache. Dort biss der Betrunkene dann einem Polizisten in die Brust. Durch den Angriff erlitt der Beamte Hautabschürfungen und beendete später den Dienst vorzeitig. Berlin Crime Mann randaliert und droht mit Explosion: SEK stürmt Wohnung Zudem soll der Mann die Polizisten beleidigt und bedroht haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Außerdem wurde ein Betäubungsmittel bei dem Störenfried entdeckt, welches er nach eigenen Angaben auch konsumiert habe. Die Rettungskräfte blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

