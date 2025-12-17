Bewaffnete attackieren Einfamilienhaus – Täter auf der Flucht!

In Berlin-Lichterfelde sollen mehrere Unbekannte auf ein Einfamilienhaus geschossen haben.

Von Hannes Rücker

Der polizeiliche Einsatz vor Ort dauert derzeit noch an. (Symbolfoto)  © Soeren Stache/dpa

Die Polizei geht von mutmaßlich zwei Tätern aus, sagte ein Sprecher. Sie haben demnach am Mittwochvormittag aus unterschiedlichen Richtungen zwischen fünf und 20 Schüsse auf die Fenster des Hauses abgegeben.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Unbekannten hatten sich zuvor Zutritt zum Grundstück des Hauses verschafft.

Die mutmaßlichen Täter sind derzeit auf der Flucht.

Zur Identität der Personen sowie deren Motiven gab es noch keine Informationen.

Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort laufen derzeit noch. Auch eine Mordkommission ist in die Ermittlungen eingebunden, sagte der Sprecher weiter.

