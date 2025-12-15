Polizei gelingt Schlag gegen Einbrecherbande: Sieben Festnahmen

Berlin - Wegen des Verdachts des bandenmäßigen Wohnungseinbruchs hat die Polizei in Berlin-Reinickendorf sieben Männer festgenommen.

Bei sieben Männern klickten die Handschellen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, durchsuchten Einsatzkräfte am Freitagmorgen gegen 8 Uhr zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Schwarnweberstraße

Dabei wurden sieben Männer im Alter zwischen 26 und 38 Jahren vorläufig festgenommen. In den Wohnungen stellten die Beamten Einbruchswerkzeug und mutmaßliches Diebesgut sicher.

Gegen einen 35-Jährigen lag nach Angaben der Polizei ein offener Haftbefehl vor.

Zwei weitere Festgenommene im Alter von 24 und 38 Jahren wurden einer Ermittlungsrichterin vorgeführt.