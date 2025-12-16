 3.683

Explosion in Kreuzberg: Maskierte attackieren Club mit Handgranate

Am Dienstagmorgen hat eine Explosion die Audre-Lorde-Straße in Berlin-Kreuzberg erschüttert. Die Polizei geht von einem gezielten Sprengstoffanschlag aus.

Von Christoph Carsten

Berlin - Am frühen Dienstagmorgen hat eine Explosion die Audre-Lorde-Straße in Berlin-Kreuzberg erschüttert. Die Polizei geht von einem gezielten Sprengstoffanschlag aus.

Die Folgen des Handgranaten-Angriffs sind auch von außen sichtbar.
Die Folgen des Handgranaten-Angriffs sind auch von außen sichtbar.  © Markus Lenhardt/dpa

In einem am Vormittag auf der Plattform X veröffentlichten Video erklärte ein Polizeisprecher, Anwohner hätten nach der Explosion gegen 5 Uhr Feuerwehr und Polizei verständigt.

Zeugen berichteten von zwei maskierten Personen, die an die Fensterfront des "Sinatra Club 04" traten, diese ein Stück weit öffneten und einen Gegenstand in den Innenraum warfen.

Danach flohen die unbekannten Täter den Angaben nach. Die Kriminaltechnik stellte bei ersten Untersuchungen vor Ort fest, dass es sich bei dem geworfenen Gegenstand um eine Handgranate handelte.

Berlin: Brand durch Böller: Jugendliche fackeln Balkon ab
Berlin Crime Brand durch Böller: Jugendliche fackeln Balkon ab

Verletzt wurde laut jüngsten Erkenntnissen niemand. Wie hoch der am Gebäude entstandene Schaden ist, steht laut Polizeisprecher noch nicht fest.

Wie hoch der Schaden ist, lässt sich momentan noch nicht sagen.
Wie hoch der Schaden ist, lässt sich momentan noch nicht sagen.  © Markus Lenhardt/dpa

Angriff auf Lokal in Kreuzberg: Staatsschutz ermittelt

Zur Identität und möglichen Motivation der beiden maskierten Täter machte die Polizei zunächst keine Angaben.​​ Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Sprengstoffdelikte im polizeilichen Staatsschutz.

Die Beamten arbeiten dabei eng mit der "BAO Ferrum" zusammen, was sich schwerpunktmäßig mit der grassierenden Waffengewalt in der Hauptstadt befasst.

Titelfoto: Markus Lenhardt/dpa

Mehr zum Thema Berlin Crime: