Explosion in Kreuzberg: Maskierte attackieren Club mit Handgranate
Berlin - Am frühen Dienstagmorgen hat eine Explosion die Audre-Lorde-Straße in Berlin-Kreuzberg erschüttert. Die Polizei geht von einem gezielten Sprengstoffanschlag aus.
In einem am Vormittag auf der Plattform X veröffentlichten Video erklärte ein Polizeisprecher, Anwohner hätten nach der Explosion gegen 5 Uhr Feuerwehr und Polizei verständigt.
Zeugen berichteten von zwei maskierten Personen, die an die Fensterfront des "Sinatra Club 04" traten, diese ein Stück weit öffneten und einen Gegenstand in den Innenraum warfen.
Danach flohen die unbekannten Täter den Angaben nach. Die Kriminaltechnik stellte bei ersten Untersuchungen vor Ort fest, dass es sich bei dem geworfenen Gegenstand um eine Handgranate handelte.
Verletzt wurde laut jüngsten Erkenntnissen niemand. Wie hoch der am Gebäude entstandene Schaden ist, steht laut Polizeisprecher noch nicht fest.
Angriff auf Lokal in Kreuzberg: Staatsschutz ermittelt
Zur Identität und möglichen Motivation der beiden maskierten Täter machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Sprengstoffdelikte im polizeilichen Staatsschutz.
Die Beamten arbeiten dabei eng mit der "BAO Ferrum" zusammen, was sich schwerpunktmäßig mit der grassierenden Waffengewalt in der Hauptstadt befasst.
Titelfoto: Markus Lenhardt/dpa