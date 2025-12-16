Explosion in Kreuzberg: Maskierte attackieren Club mit Handgranate

Berlin - Am frühen Dienstagmorgen hat eine Explosion die Audre-Lorde-Straße in Berlin-Kreuzberg erschüttert. Die Polizei geht von einem gezielten Sprengstoffanschlag aus.

Die Folgen des Handgranaten-Angriffs sind auch von außen sichtbar. © Markus Lenhardt/dpa

In einem am Vormittag auf der Plattform X veröffentlichten Video erklärte ein Polizeisprecher, Anwohner hätten nach der Explosion gegen 5 Uhr Feuerwehr und Polizei verständigt.

Zeugen berichteten von zwei maskierten Personen, die an die Fensterfront des "Sinatra Club 04" traten, diese ein Stück weit öffneten und einen Gegenstand in den Innenraum warfen.

Danach flohen die unbekannten Täter den Angaben nach. Die Kriminaltechnik stellte bei ersten Untersuchungen vor Ort fest, dass es sich bei dem geworfenen Gegenstand um eine Handgranate handelte.

Verletzt wurde laut jüngsten Erkenntnissen niemand. Wie hoch der am Gebäude entstandene Schaden ist, steht laut Polizeisprecher noch nicht fest.