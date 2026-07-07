Bewaffnete Maskenmänner rauben Pfandleihhaus in Kreuzberg aus

Berlin - Mehrere maskierte Männer haben am Montagabend ein Pfandleihhaus in Berlin-Kreuzberg überfallen und dabei Schmuck aus Tresorschränken erbeutet.

Nach einem bewaffneten Raubüberfall in Kreuzberg ermittelt die Berliner Polizei. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter gegen 18 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Geschäft am Kottbusser Damm.

Mit einer Schusswaffe bedrohten sie die Mitarbeiter und drängten sie in den Tresorbereich. Dort öffneten sie mehrere Tresore und nahmen überwiegend Schmuck an sich.

Bevor die Männer flüchteten, sprühten sie in den Geschäftsräumen mit einem Feuerlöscher herum, offenbar um die Sicht zu beeinträchtigen und Spuren zu verwischen.

Die Täter flohen anschließend in einem Auto in unbekannte Richtung. Vier Angestellte erlitten durch das Feuerlöschpulver Reizungen der Atemwege, lehnten jedoch eine ärztliche Behandlung ab.