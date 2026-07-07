Wieder Sprengsatz-Angriff auf Autohaus in Zehlendorf

Berlin - Ein Autohaus in Berlin-Zehlendorf ist zum zweiten Mal mit einem Sprengsatz angegriffen worden.

Insgesamt sieben Autos wurden beim zweiten Anschlag in kurzer Zeit beschädigt. (Archivbild) © Polizei Berlin

Ein unbekannter Täter warf in der Nacht zu Dienstag einen explosiven Gegenstand auf das große Grundstück mit Autos am Teltower Damm. Dabei wurden sieben Autos beschädigt, wie die Polizei auf dem Internetportal X mitteilte.

Die Polizei wurde gegen 1 Uhr zu dem Tatort an der Kreuzung Beeskowdamm und Kleinmachnower Weg alarmiert. Zur Höhe des Schadens wurden zunächst keine Angaben gemacht. Ein Fachkommissariat für Sprengstoff habe die Ermittlungen vor Ort übernommen, hieß es.

Bereits am 26. Juni war es auf demselben Gelände zu einer Explosion gekommen. Dabei wurden laut Polizeiangaben mehrere Fahrzeuge und Gebäudeteile beschädigt. Die Polizei sprach von einem hohen Sachschaden.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) erklärte, jeder könne sehen, dass die Fälle, in denen "Schusswaffen und Sprengkörper, von Polenböllern über Kugelbomben bis Handgranaten", benutzt würden, deutlich zunähmen. "Es bereitet uns große Sorge, dass schon jetzt über Kriminelle der Nachschub mit Kriegswaffen aus dem Raum Ukraine floriert und der Markt eine echte Waffenschwemme erlebt", hieß es.