Bewaffneter bedroht eigene Mutter und verschanzt sich: SEK schreitet ein

Berlin - Ein Fall von häuslicher Gewalt im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf hat am Samstagnachmittag das Spezialeinsatzkommando (SEK) auf den Plan gerufen.

SEK-Beamte haben am Samstag eine Wohnung in Berlin-Hellersdorf gestürmt. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa

Der Einsatz dauerte von etwa 17.30 Uhr bis 1.20 Uhr am frühen Sonntagmorgen an, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte.

Demnach wurden die Einsatzkräfte mehrfach in ein Mehrfamilienhaus in der Hummelstraße alarmiert. Hier bedrohte ein bewaffneter 48-Jähriger seine 74 Jahre alte Mutter.

Anschließend verschaffte sich der Mann trotz Verbot gewaltsam Zugang zu seiner eigenen Wohnung im selben Gebäude und verschanzte sich dort.

Aus diesem Grund wurde schließlich das SEK in den Ortsteil Hellersdorf gerufen. Die Spezialisten fackelten nicht lange, stürmten das Apartment und nahmen den mutmaßlichen Täter fest.

Bei einer anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten diverse Waffen sicher, darunter auch eine scharfe Schusswaffe, Äxte, Degen und Messer.