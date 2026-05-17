Ermittlungseinheit "Ferrum" im Dauereinsatz: Auch Kokain und Gold gefunden

Berlin - Eine Sonderheit der Polizei ermittelt in Berlin zu neuen Fällen von Schusswaffen-Kriminalität.

Auch ein SEK rückte an. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

Auf ein Wohnhaus in Witthaus im Bezirk Reinickendorf wurden mehrere Schüsse abgegeben. Der oder die Täter flüchteten in der Nacht zum Samstag, wie die Polizei mitteilte.

Die gegen organisierte Kriminalität und illegalen Waffenhandel eingerichtete Ermittlungseinheit "Ferrum" ("Eisen") übernahm die Ermittlungen.

Einsatzkräfte dieser besonderen Polizeieinheit entdeckten außerdem bei einer Durchsuchung in der Naunynstraße in Kreuzberg eine Schusswaffe, Munition, eine nicht geringe Menge Kokain und mehrere Goldbarren.

Ein 71-Jähriger wurde am Freitagabend in der Wohnung festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Auch ein Spezialeinsatzkommando war im Einsatz.