Mordkommission ermittelt nach Messerattacke in Lichterfelde

Berlin - Nach einer Messerattacke in einer Gemeinschaftsunterkunft in Berlin-Lichterfelde ermitteln Mordkommission und Staatsanwaltschaft wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest. (Symbolbild) © Denis Zielke/TAG24

Laut Polizei alarmierten Zeugen am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr Einsatzkräfte zur Goerzallee, nachdem dort ein 61 Jahre alter Mann verletzt worden war.

Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt der Mann eine Stichverletzung am Oberkörper. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste.

Die Polizei nahm noch am Einsatzort einen 69 Jahre alten Tatverdächtigen fest.

Er kam zunächst in Polizeigewahrsam und wurde anschließend der 5. Mordkommission überstellt.