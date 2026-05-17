Streit endet blutig: Mann in Prenzlauer Berg mit Messer attackiert
Berlin - Bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Prenzlauer Berg ist ein 21 Jahre alter Mann durch einen Messerstich verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen am späten Samstagabend gegen 22.15 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Danziger Straße beobachtet und die Einsatzkräfte alarmiert.
Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt ein 21-Jähriger während des Streits einen Messerstich in den Oberkörper.
Der mutmaßliche Kontrahent flüchtete anschließend mit einem Auto in unbekannte Richtung.
Die Polizei traf am Ort des Geschehens nur noch den Verletzten an.
Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.
Titelfoto: Denis Zielke/TAG24