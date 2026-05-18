Schon wieder: Nächtliche Schüsse auf Geschäft in Berlin

Berlin - Die Serie von Schüssen in der Hauptstadt reißt nicht ab: In der Nacht zum Montag ist auf die Filiale eines Unternehmens in Berlin-Wedding geschossen worden.

Die LKA-Sondereinheit kommt nicht zur Ruhe. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei entdeckte ein Mitarbeiter beim Betreten des Geschäfts in der Turiner Straße gegen 4.30 Uhr Einschusslöchern in der Schaufensterscheibe

Anschließend wählte er die 110 und alarmierte die Polizei.

Wie schon in den meisten anderen Fällen in den vergangenen Monaten übernahm auch dieses Mal die Sondereinheit des Landeskriminalamtes (LKA) "Ferrum" (deutsch: Eisen) die Ermittlungen.