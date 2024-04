09.04.2024 10:39 Blutige Messerstecherei in Neukölln: 28-Jähriger in Lebensgefahr

Bei einer Messerstecherei in Berlin-Neukölln sind am Montagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden. Ein Mann schwebt in Lebensgefahr.

Von Christoph Carsten

Berlin - Bei einer Messerstecherei in Berlin-Neukölln sind am Montagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden. Ein Mann schwebt in Lebensgefahr. In Neukölln mussten Berliner Rettungskräfte am Montag gleich mehrere Männer ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa Ein Zeuge bemerkte gegen 17 Uhr an der Pannierstraße, wie sich ein 28-jähriger Mann nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen stark blutend die Straße entlang schleppte, und verständigte die Polizei. Ein Notarzt behandelte die lebensbedrohlichen Schnitt- und Stichverletzungen zunächst vor Ort, dann kam der Mann stationär in ein Krankenhaus. Parallel dazu wurden Einsatzkräfte zum U-Bahnhof Hermannstraße gerufen. Dort stießen die Beamten auf zwei Brüder im Alter von 17 und 21 Jahren, die ebenfalls Schnitt- und Stichverletzungen aufwiesen. Berlin Crime 33-Jähriger zieht Frau an Haaren aus dem Auto und will wegfahren: Dann greifen Nachbarn ein Auch diese wurden in eine Klinik gebracht, Lebensgefahr besteht laut Angaben der Polizei nicht. Laut Zeugenaussagen ließ sich folgendes Geschehen rekonstruieren: Die Brüder waren zuvor mit ihrem Vater unterwegs gewesen, als sie auf den ihnen flüchtig bekannten 28-Jährigen stießen. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zum Streit und in der Folge zum Einsatz von Messern. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Nicolas Armer/dpa