Blutiger Streit im U-Bahnhof: Drei Verletzte nach Schlägerei am Alexanderplatz

Berlin - Mit Glasflaschen und Fäusten: Bei einer Auseinandersetzung im Berliner U-Bahnhof Alexanderplatz sind in der Nacht zum heutigen Samstag drei Männer verletzt worden.

Zwei Verletzte mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. © Morris Pudwell

Zwei Verletzte im Alter von 24 und 25 Jahren mussten mit Schnittwunden an Händen und Armen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Vormittag mitteilte.

Ein 22-Jähriger erlitt eine Kopfverletzung und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen kam es zuvor auf dem Bahnsteig der U-Bahnlinie 8 gegen Mitternacht zu einem Streit zwischen mindestens fünf Männern im Alter von 22 bis 25 Jahren, die zwei Gruppen angehörten.

Die Auseinandersetzung eskalierte in eine Schlägerei, bei der nicht nur die Fäuste, sondern auch Glasflaschen geflogen sein sollen. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten fünf Beteiligte am Tatort vorläufig festnehmen und brachten sie auf die nahegelegene Wache.