Brandserie in Berlin: Zahlreiche Carsharing-Autos angezündet

Berlin - In der Silvesternacht haben in Berlin mehrere Autos eines Carsharing-Anbieters gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

In Berlin musste die Feuerwehr an Silvester mehrere Autobrände löschen. © Julian Stähle

Gegen 22 Uhr brannten am Maybachufer in Neukölln zwei Mietwagen. Zuvor hatten Zeugen beobachtet, wie sich zwei Unbekannte an den Wagen zu schaffen gemacht hatten.

Ebenfalls in Neukölln stand gegen 0.40 Uhr ein weiteres Fahrzeug eines Carsharing-Anbieters in Flammen. Eine Anwohnerin bemerkte den brennenden Wagen am Kiehlufer.

Das Fenster auf der Fahrerseite war kaputt, im Innenraum fanden die Ermittler mehrere gezündete Knallkörper sowie eine Feuerwerkbatterie.

Weiter ging es gegen 1.40 Uhr mit einem Fahrzeugbrand an der Neuköllner Bambachstraße. Der Innenraum des Mietwagens brannte vollständig aus, zudem wurde durch die Hitze ein weiteres Auto beschädigt.

Etwa eine Stunde später - gegen 2.50 Uhr - wurden die Einsatzkräfte zur Ratiborstraße nach Kreuzberg gerufen. Dort brannte der Innenraum eines Wagens. Die Berliner Feuerwehr konnte alle Brände löschen.