Brutale Attacke am Südkreuz: Mann prügelt mit Eisenstange auf Rollstuhlfahrer ein

Berlin - Schockierende Szenen am Bahnhof Südkreuz: Dort hat ein Mann (42) am späten Mittwochabend einen Rollstuhlfahrer (47) mit einer Eisenstange attackiert.

Der Berliner Bahnhof Südkreuz wurde am Mittwoch Schauplatz eines brutalen Angriffs. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa

Gegen 23.15 Uhr soll der Mann den 47-jährigen Polen auf dem Bahnsteig ohne ersichtlichen Grund angegriffen haben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Zeugen berichteten, dass der Täter mehrmals mit der Eisenstange zuschlug. Anschließend trat der Mann sogar mit dem Fuß gegen den Kopf seines wehrlosen Opfers, als dieses zu Boden gegangen war.

Mitarbeitende der Deutschen Bahn und ein couragierter Zeuge gingen dazwischen und konnten den brutalen Übergriff stoppen.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei rückten umgehend an und nahmen den Angreifer noch vor Ort fest. Der Mann ist den Angaben nach bereits polizeibekannt.

Sanitäter versorgten den verletzten Rollstuhlfahrer direkt am Bahnhof. Die Beamten sicherten Videoaufzeichnungen und stellten die Eisenstange sicher. Gegen den Festgenommenen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.