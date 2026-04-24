Brutaler Raub am Kotti: 22-Jähriger bewusstlos geschlagen

Berlin - Nach einem Raub und einer gefährlichen Körperverletzung am U-Bahnhof Kottbusser Tor in Kreuzberg hat die Berliner Polizei am Donnerstagabend einen Tatverdächtigen (25) festgenommen.

BVG-Mitarbeiter konnten den Tatverdächtigen festhalten. (Archivbild) © Britta Pedersen/dpa

Wie die Polizei mitteilte, forderte der 25-Jährige gegen 19.50 Uhr auf dem Bahnsteig von einem 22-jährigen Mann Geld. Als dieser die Herausgabe verweigerte, schlug der Ältere ihm ins Gesicht. Der 22-Jährige verlor dabei kurzzeitig das Bewusstsein.

Anschließend soll der Tatverdächtige Geld an sich genommen haben und zunächst geflüchtet sein. Wenig später kehrte der Mann jedoch zurück und besprühte sein Opfer mit Pfefferspray, bevor er erneut die Flucht ergriff.

Mitarbeiter der BVG wurden auf den Vorfall aufmerksam und verfolgten den Flüchtenden. Dabei sollen auch sie von dem 25-Jährigen mit Pfefferspray attackiert worden sein. Dennoch gelang es ihnen, den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei im Bahnhof festzuhalten.

Die Beamten stellten bei dem Mann ein Mobiltelefon sicher, das zur Fahndung ausgeschrieben war. Das mutmaßlich geraubte Geld konnte jedoch nicht aufgefunden werden.