Brutaler Raubversuch: Zwei Männer schlagen auf junge Frau ein

Löwenberger Land - Bei einem versuchten Überfall in Löwenberger Land im Landkreis Oberhavel haben zwei unbekannte Männer eine Frau schwer verletzt.

Die Kriminalpolizei Brandenburg ermittelt nach der Tat. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Einer der beiden hatte zunächst versucht, die Bauchtasche und den Rucksack der 28-Jährigen zu klauen, heißt es von der Polizei.

Als sich die Frau dagegen wehrte, schlug der andere Mann mehrfach mit einem nicht näher definierten Gegenstand auf die Frau ein.

Nach der Attacke flüchteten die mutmaßlichen Täter und ließen die Frau zurück.