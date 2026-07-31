Fahrrad-Klau in Kreuzberg eskaliert: Fünf Polizisten verletzt

Berlin - Bei der Festnahme zweier mutmaßlicher Fahrraddiebe in Berlin-Kreuzberg sind fünf Polizisten verletzt worden.

Die Polizei schnappte zwei von drei Verdächtigen. (Symbolbild) © Ehsan Monajati/dpa

Ein weiterer Verdächtiger entkam, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Zivilbeamten beobachteten am Donnerstagabend gegen 22 Uhr drei Männer in der Adalbertstraße, die mindestens ein Fahrradschloss geknackt haben sollen. Zwei von ihnen fuhren anschließend mit mutmaßlich gestohlenen Rädern davon.

In einer nahe gelegenen Grünanlage versuchten die Beamten, die Verdächtigen zu stoppen. Dazu setzen sie auch Reizgas ein.

Der unbekannte Verdächtige stürzte zunächst, setzte seine Flucht jedoch fort. Er leistete Widerstand, verletzte so einen Polizisten und entkam schließlich.

Der 25-Jährige konnte nach einer weiteren Flucht gestellt werden. Bei seiner Festnahme soll er zwei Polizisten mit Fäusten angegriffen haben. Auch der inzwischen entdeckte 22-Jährige habe massiven Widerstand geleistet. Drei Beamte seien nötig gewesen, um ihn festzunehmen.