Täter ballern aus Auto auf Imbiss: Diesmal ist noch jemand da

Berlin - In der Hauptstadt ist in der Nacht zu Freitag erneut ein Geschäft beschossen worden - diesmal in Berlin-Tempelhof.

In Mariendorf ist aus einem Auto heraus auf einen Imbiss geschossen worden. (Symbolfoto) © Manuel Genolet/dpa

Wie die Polizei mitteilte, waren zum Zeitpunkt der Schüsse noch zwei Personen in dem Imbiss am Mariendorfer Damm zugegen.

Die beiden kamen jedoch mit dem Schrecken davon. Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen sollen gegen 2.20 Uhr mehrere scharfe Schüsse aus einem vorbeifahrenden Auto auf den Laden im Ortsteil Mariendorf abgegeben worden sein.

Der Wagen soll anschließend in Richtung Alt-Mariendorf davongerast sein.

Die Ermittlungen hat die Sondereinheit "Ferrum" des Landeskriminalamts übernommen.

In Berlin sind in den vergangenen Monaten immer wieder Schüsse auf diverse - zumeist leere - Geschäfte abgegeben worden. Die Taten stehen mutmaßlich im Zusammenhang mit Schutzgelderpressung.