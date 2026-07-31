Täter ballern aus Auto auf Imbiss: Diesmal ist noch jemand da
Berlin - In der Hauptstadt ist in der Nacht zu Freitag erneut ein Geschäft beschossen worden - diesmal in Berlin-Tempelhof.
Wie die Polizei mitteilte, waren zum Zeitpunkt der Schüsse noch zwei Personen in dem Imbiss am Mariendorfer Damm zugegen.
Die beiden kamen jedoch mit dem Schrecken davon. Verletzt wurde niemand.
Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen sollen gegen 2.20 Uhr mehrere scharfe Schüsse aus einem vorbeifahrenden Auto auf den Laden im Ortsteil Mariendorf abgegeben worden sein.
Der Wagen soll anschließend in Richtung Alt-Mariendorf davongerast sein.
Die Ermittlungen hat die Sondereinheit "Ferrum" des Landeskriminalamts übernommen.
In Berlin sind in den vergangenen Monaten immer wieder Schüsse auf diverse - zumeist leere - Geschäfte abgegeben worden. Die Taten stehen mutmaßlich im Zusammenhang mit Schutzgelderpressung.
Zuletzt sind sogar zwei Spätis in Potsdam ins Visier geraten. Auch in diesen beiden Fällen führte die Spur nach Berlin, wo ein 24-Jähriger festgenommen wurde.
Titelfoto: Manuel Genolet/dpa