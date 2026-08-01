Messer-Attacke auf Berliner Brücke: Zwei Männer verletzt

Berlin - Bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Mitte sind zwei Männer mit einem Messer verletzt worden.

Die Polizei durchsuchte die Wohnung des Verdächtigen. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Vier Männer seien gegen Mitternacht auf der Kronprinzenbrücke in Streit geraten, teilte die Polizei am Samstag mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 57-Jähriger zunächst einen gleichaltrigen Mann mit der Faust und einer Glasflasche gegen den Hinterkopf geschlagen haben.

Anschließend habe der Verdächtige den Mann und dessen ebenfalls 57-jährigen Begleiter mit einem Messer im Gesicht beziehungsweise an einer Hand verletzt. Danach sei er gemeinsam mit einem bislang unbekannten Begleiter geflüchtet.

Einsatzkräfte versorgten die zwei Verletzten zunächst am Tatort. Rettungskräfte brachten die beiden anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach einem richterlichen Beschluss durchsuchte die Polizei die Wohnung des Verdächtigen. Dort trafen die Beamten den 57-Jährigen an und stellten mehrere Messer sicher. Der Mann wurde für erkennungsdienstliche Maßnahmen auf die Polizeiwache gebracht und anschließend wieder entlassen.