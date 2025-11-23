Brutalo-Trio tritt Mann bewusstlos und zieht ihn ab

Berlin - In Berlin -Wilhelmstadt ist in der Nacht zum Sonntag ein 24-jähriger Mann angegriffen und schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte der junge Mann gegen 0.50 Uhr in der Bocksfeldstraße einen Streit zwischen einem gleichaltrigen Bekannten und einem Unbekannten schlichten, der gemeinsam mit zwei weiteren Personen unterwegs war.

Dann sei der 24-Jährige von dem Trio angegriffen worden, hieß es. Die Angreifer sollen ihn zu Boden gebracht und ihn dann mehrfach ins Gesicht getreten haben. Daraufhin habe er kurz das Bewusstsein verloren.

Als er wieder zu sich kam, stellte er fest, dass sein Mobiltelefon fehlte.