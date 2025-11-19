Fluggast beklaut: Wer kennt diese BER-Räuber?

Schönefeld - Die Polizei in Brandenburg bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach zwei Männern, die am Flughafen BER lange Finger gemacht haben soll.

Die Tatverdächtigen sind von einer Überwachungskamera am BER gefilmt worden. © Annette Riedl/dpa, Polizeidirektion Süd (Bildmontage)

Zu diesem Zweck veröffentlichte die Behörde am Mittwoch zwei Fotos, die während der Tat von der Videoüberwachung am Airport aufgenommen wurden.

Am 1. Februar 2025 sollen die mutmaßlichen Diebe aus der Tasche eines Fluggastes Bargeld, Schmuck und Dokumente geklaut haben.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben jedoch nicht zu einer Identifizierung der Tatverdächtigen geführt.

Die Ermittler fragen, wer die abgebildeten Personen kennt. Wer kann Angaben zu ihrem gegenwärtigen Aufenthaltsort machen?