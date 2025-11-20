Dritter Angriff in wenigen Wochen: Schon wieder Schüsse auf Fahrschule

Berlin - Erneut haben unbekannte Täter in Berlin auf eine Fahrschule geschossen, diesmal in der Spandauer Siemensstadt.

Erst vor zwei Tagen geriet eine Fahrschule in Reinickendorf ins Visier. (Archivfoto) © Michael Ukas/dpa

Eine Polizeisprecherin sprach von einer niedrigen einstelligen Zahl an Schüssen. Verletzte gab es den Erkenntnissen zufolge nicht.

Zuvor hatte die "B.Z." berichtet. Demnach seien in der Schaufensterscheibe vier Einschusslöcher festgestellt worden. Die Polizei bestätigte die genaue Zahl zunächst nicht.

Auf dem Gehweg vor der Fahrschule in der Nonnendammallee sollen mehrere Patronenhülsen gelegen haben. Kriminaltechniker waren laut "B.Z." bis in die frühen Donnerstagmorgenstunden im Einsatz und sicherten Spuren.

Es ist bereits der dritte Angriff auf eine Berliner Fahrschule innerhalb weniger Wochen.