Diebe klauen Riesenbetrag aus Auto, doch der Eigentümer schlägt zurück

Da sind so einige Scheine auf dem Tisch des Berliner Polizeiabschnitts 54 zusammengekommen. © Facebook/Polizei Berlin (Bildmontage)

Hier tauchte am vergangenen Freitag ein Mann auf dem Abschnitt 54 in der Sonnenallee auf, um einen Diebstahl aus seinem Auto zu melden, wie eine Polizeisprecherin TAG24 auf Nachfrage mitteilte. Aus dem Wagen des 45-Jährigen wurde demnach ein sechsstelliger (!) Betrag entwendet.

Und der Geschädigte hatte sogar gleich Beweismaterial dabei, denn eine Überwachungskamera hatte den Dieb in der Flughafenstraße offenbar bei dem Einbruch in das Fahrzeug gefilmt.

Das war aber noch nicht alles, denn jetzt kam auch noch Kommissar Zufall ins Spiel: Nachdem der Beraubte seine Anzeige erstattet hatte, erblickte er an einer Tankstelle in Neukölln einen Mann in einem Auto, der die gleiche Kleidung trug, wie der Dieb, der im Video zu sehen ist.

Er machte eine Streife darauf aufmerksam, die den mutmaßlichen Täter umgehend überprüfte. Anschließend durchsuchten die Beamten mit richterlichem Beschluss auch dessen Auto und Wohnung.