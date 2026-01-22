Diebstahl eskaliert: Trio greift Supermarkt-Mitarbeiter an

Friedrichsfelde - Nach einem mutmaßlichen Spirituosen-Diebstahl ist es am Mittwochmorgen in einem Supermarkt zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der die Filialleiterin und ein Mitarbeiter verletzt wurden.

Die Polizei konnte die drei mutmaßlichen Diebe schnell festnehmen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die drei 34, 29 und 26 Jahre alten Tatverdächtigen gegen 8.45 Uhr einen Supermarkt an der Straße Am Tierpark. Während der 29- und der 26-Jährige die Filiale nach kurzer Zeit wieder verließen – offenbar mit gestohlenen Spirituosen – blieb ihr mutmaßlicher Komplize zurück.

Ein 21-jähriger Mitarbeiter beobachtete, wie der 34-Jährige weitere Waren in eine Reisetasche packte und sprach ihn an. Der Mann ignorierte die Aufforderung, den Tascheninhalt zu zeigen, und lief in Richtung Ausgang.

Dort griff die 42-jährige Filialleiterin ein und versuchte, ihn an der Flucht zu hindern.

Vor dem Supermarkt eskalierte die Situation: Der 34-Jährige erhielt Unterstützung von seinen beiden mutmaßlichen Komplizen, es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung mit der Filialleiterin und ihrem Kollegen.

Zwar flüchtete das Trio zunächst mit der gefüllten Tasche, wurde jedoch wenig später an der Tramhaltestelle Alfred-Kowalke-Straße von der Polizei festgenommen.