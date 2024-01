Dreister Kunde will Burger mit Filmgeld bezahlen

Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) - Filmreifer Betrugsversuch: Ein Mann hat am Montagmittag in einem Fast-Food-Restaurant im brandenburgischen Kyritz versucht, mit Falschgeld zu bezahlen.

Mit einer solchen Banknote hat ein Betrüger in Kyritz versucht, sein Fast Food zu bezahlen. (Symbolfoto) © www.bundesbank.de/falschgeld

Allerdings handelte es sich nicht um eine sogenannte Blüte im eigentlichen Sinn, sondern um falsches Geld, dass als Requisite in Filmen verwendet wird, wie die Polizei mitteilte.

Daher ist auf diesen Scheinen unter der Euro-Flagge oftmals "Movie Money" zu lesen, wo üblicherweise die Unterschrift des Präsidenten der Europäischen Zentralbank prangt. Zudem ist auf den Fake-Scheinen häufig auch "This is not legal tender, it's used for motion props" zu lesen.

Der Unbekannte versuchte dem Mitarbeiter gegen 12 Uhr sein Falschgeld in einer Fast-Food-Filiale in der Johann-Sebastian-Bach-Straße unterzujubeln.

Dem Angestellten fiel der Schwindel aber sofort auf und er wollte den Betrüger zur Rede stellen. Der machte sich aber umgehend aus dem Staub. Eine Fahndung nach dem Mann verlief bislang erfolglos.