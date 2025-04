Drive-by-Schüsse im Märkischen Viertel: Schütze flieht nach Hessen

Berlin - Schon wieder Schüsse in Berlin : Nachdem vor knapp zwei Wochen ein 36-Jähriger in Spandau angeschossen worden war , fielen diesmal im Märkischen Viertel mehrere Schüsse.

Der Schütze wiederum floh aus Berlin. Der 36-Jährige konnte am heutigen Montag in den frühen Morgenstunden in seinem Heimatort in Hessen festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.