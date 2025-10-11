Duo schlägt mit Glasflaschen auf schlafenden Mann in Spandau ein
Berlin - Ein schlafender Mann (46) ist in der Nacht zu Samstag in Berlin-Spandau von zwei Unbekannten brutal mit Glasflaschen attackiert worden.
Nach Polizeiangaben hielt sich der 46-Jährige gegen 1.20 Uhr am Lindensteg nahe dem Lindenufer auf, als ihn die Täter ansprachen.
Der Mann wollte den Ort verlassen – doch plötzlich schlugen die Angreifer mit Glasflaschen auf ihn ein.
Das Opfer versuchte, die Attacken mit den Händen abzuwehren, zog sich dabei jedoch eine Kopfverletzung sowie mehrere Schnittwunden an den Händen zu.
Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach den beiden bislang unbekannten Tätern. Auch das Motiv der nächtlichen Attacke ist derzeit noch unklar.
