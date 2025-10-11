Duo schlägt mit Glasflaschen auf schlafenden Mann in Spandau ein

Berlin - Ein schlafender Mann (46) ist in der Nacht zu Samstag in Berlin-Spandau von zwei Unbekannten brutal mit Glasflaschen attackiert worden.

Nach einer brutalen Attacke in Spandau ermittelt die Kriminalpolizei, (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Nach Polizeiangaben hielt sich der 46-Jährige gegen 1.20 Uhr am Lindensteg nahe dem Lindenufer auf, als ihn die Täter ansprachen.

Der Mann wollte den Ort verlassen – doch plötzlich schlugen die Angreifer mit Glasflaschen auf ihn ein.

Das Opfer versuchte, die Attacken mit den Händen abzuwehren, zog sich dabei jedoch eine Kopfverletzung sowie mehrere Schnittwunden an den Händen zu.

Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.