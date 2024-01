29.01.2024 13:46 Einbrecher brettern mit Auto in Tankstelle, dann wird's plötzlich nebelig

In der Nacht zu Montag sind unbekannte Täter mit einem Auto in den Verkaufsraum einer Tankstelle in Berlin-Spandau gekracht, um einen Raub zu begehen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Spektakulärer Raubversuch: In der Nacht zu Montag sind unbekannte Täter mit einem Auto in den Verkaufsraum einer Tankstelle in Berlin-Spandau gekracht. Die Täter sind ohne Baute geflohen, nachdem eine Nebelanlage in dem Tankstellen-Shop ausgelöst hat. (Symbolfoto) © Carsten Koall/dpa Nach ersten Ermittlungen sollen die Tatverdächtigen gegen 23.40 Uhr mit einem weißen Wagen auf die Tankstelle an der Gatower Straße und in der Folge mehrfach gegen die verschlossene Eingangstür des Shops gefahren sein, bis sie zerstört war, wie die Polizei am Montag mitteilte. Anschließend soll ein Mitfahrer aus dem Fahrzeug ausgestiegen und in das Geschäft eingedrungen sein. Zu einem Raub sei es jedoch nicht gekommen, da im Innenraum eine Vernebelung ausgelöst wurde, wie ein Polizeisprecher erklärte. Daraufhin seien die Tatverdächtigen ohne Beute über die Ausfahrt An der Haveldüne von dem Gelände geflüchtet. Berlin Crime Mitarbeiterin mit Hammer bedroht: Dreiste Räuber überfallen Juweliergeschäft Der Fluchtwagen habe dann an der Einmündung zur Gatower Straße auch noch das entgegenkommende Auto eines 50-Jährigen gestreift und sei einfach weitergefahren. Der Mann blieb unverletzt. Nach dem Tatfahrzeug wird gefahndet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

