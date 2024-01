Er soll zwei Hotels in einer Nacht überfallen haben: Wer kennt diesen Mann?

Der maskierte Mann hat kurz nacheinander in zwei Charlottenburger Hotels zugeschlagen. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Der erste Überfall ereignete sich am 14. Juni 2023, gegen 2.57 Uhr, in der Albrecht-Achilles-Straße in Berlin-Charlottenburg, wie die Behörde am Montag mitteilte.

Hier soll der Tatverdächtige einen Sicherheitsmann mit einem Messer bedroht und einem Angestellten des Hotels mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Räuber entwendete die Kasseneinnahmen und flüchtete anschließend mit einem Komplizen, der während der Tat Schmiere stand.

Etwa eine Stunde später schlug der Maskierte erneut zu, diesmal in einem Hotel in der Stülerstraße. Gegen 3.54 Uhr bedrohte er die Mitarbeiterin mit einem Baseballschläger und entwendete in der Folge Bargeld aus der Hotelkasse.

Der Tatverdächtige, der die Hotels betrat, wird wie folgt beschrieben:

20 bis 30 Jahre alt

etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß



schlank

bekleidet mit einer schwarzen Adidas-Jacke, grauer Jogginghose, weißen Adidas-Turnschuhen und schwarzen Handschuhen.

Die Ermittler fragen, wer den abgebildeten Mann kennt und Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Unbekannten machen kann. Wer hat die Tatvorbereitung oder die Flucht beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?