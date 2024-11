30.11.2024 19:09 Falsche Musik: Mann nach Bar-Streit in Lebensgefahr

In einer Bar in Berlin-Reinickendorf ist es in der Nacht zu Samstag zu einem blutigen Streit gekommen, bei dem ein Mann lebensbedrohlich verletzt worden ist.

Von Thorsten Meiritz

Bei der Auseinandersetzung wurde ein 24-Jähriger durch einen Stich in den Oberschenkel lebensgefährlich verletzt und musste auf dem Weg ins Krankenhaus von den Rettungskräften reanimiert werden, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen soll der Geschädigte gegen 3.20 Uhr in einer Bar in der Hechelstraße aufgrund der Musikauswahl mit einem 30-Jährigen aneinandergeraten sein. Anschließend verlagerte sich der Disput nach draußen, wo der ältere ein Messer gezückt und seinem 24 Jahre alten Kontrahenten die Stichverletzung beigebracht haben soll. Dabei wurde eine Arterie verletzt, was unmittelbar zu einem hohen Blutverlust bei dem 24-Jährigen führte. Der Mann musste in der Klinik notoperiert werden. Der Angreifer flüchtete zunächst vom Tatort, konnte jedoch von den Einsatzkräften identifiziert und in seiner Wohnung festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Joerg Carstensen/dpa