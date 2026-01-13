Falscher Polizist will Rentnerpaar um Erspartes bringen: Doch bei Übergabe klicken die Handschellen

Berlin - Ein 25-Jähriger hat am Dienstagmittag in Berlin-Lichterfelde vergeblich versucht, mithilfe einer Betrugsmasche an das Ersparte eines älteren Ehepaares zu gelangen.

Die Polizei warnt vor Betrügern am Telefon. (Symbolfoto) © Roland Weihrauch/dpa

Wie die Polizei mitteilte, gab sich der Tatverdächtige gegenüber der 78-Jährigen und ihrem 77-jährigen Ehemann am Telefon als Polizeibeamter aus.

Der junge Mann versuchte, den Rentnern weiszumachen, dass sie Ziel eines bevorstehenden Raubes seien und ihr Erspartes in Gefahr sei. Daher wolle er vorbeikommen und das Geld zur sicheren Verwahrung an sich nehmen.

Doch der mutmaßliche Betrüger hatte sich mit den Falschen angelegt: Als er bei dem Ehepaar erschien, um das Geld abzuholen, nahmen ihn die bereits vom Ehepaar informierten Polizeikräfte fest.