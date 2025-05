Festnahmen nach Razzia wegen Millionen-Betrug mit Büchern

Wegen eines Millionen-Betrugs mit Büchern fanden in Berlin und Brandenburg am Donnerstagmorgen Razzien statt. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Bei Durchsuchungen in Berlin und Brandenburg wurden vier Männer im Alter 26 bis 37 Jahre festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Sie sollen als Bande agiert und mit der sogenannten "Faksimile-Masche" nach vorläufigen Schätzungen insgesamt 1,95 Millionen Euro erbeutet haben.

Die Staatsanwaltschaft geht insgesamt von mindestens zehn Tätern im Alter von 24 bis 51 Jahren aus, die teils Verbindungen zum kriminellen Clan-Milieu haben. Bei den vier festgenommen Männern soll es sich um die Drahtzieher handeln. Die Verdächtigen sollen laut Staatsanwaltschaft spätestens ab November 2022 aktiv mit der Betrugsmasche begonnen haben.

Die Masche: Geschickte Verkäufer boten insbesondere älteren Menschen Bücher als Sammlerstücke an. Dabei sollen sie sich vor allem an ehemalige Kundinnen und Kunden einer Verlagsgruppe gewandt haben, die in der Vergangenheit Nachdrucke antiquarischer Bücher, sogenannte Faksimiles, gekauft hatten.