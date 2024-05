Feuerteufel am Werk: Brandstifter sucht Oberschöneweide heim

Berlin - Feuerwehr und Polizei mussten sich am Dienstag im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick mit einer Serie von Brandstiftungen befassen.

Ein Brandstifter hat am Dienstag im Ortsteil Oberschöneweide sein Unwesen getrieben. © Alexandra Stahl/dpa-tmn

Gleich fünfmal hat ein Pyromane in kurzer Abfolge am helllichten Tag im Ortsteil Oberschöneweide zugeschlagen. Die gute Nachricht vorab: Bei den Bränden wurde niemand verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Zunächst nahmen Zeugen gegen 12.30 Uhr Brandgeruch und Flammen aus dem Treppenhaus eines Wohngebäudes in der Lauffener Straße wahr. Hier wurden ein dort abgestellter Kinderwagen und ein Kinderfahrrad angezündet.

Die Bewohner konnten das Feuer noch vor dem Eintreffen der Brandbekämpfer löschen. Allerdings wurde die Gebäudesubstanz durch die starke Hitzeentwicklung beschädigt.

Rund eine Stunde später wurden Feuerwehr und Polizei gegen 13.25 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Firlstraße gerufen. Hier musste ein brennender Papiercontainer im Innenhof gelöscht werden.

Bereits fünf Minuten später gab es das nächste Feuer, diesmal brannten eine Papier- und eine Mülltonne in einem Hinterhof in der Wilhelminenhofstraße. Der Mitarbeiter eines dort ansässigen Geschäfts konnte den Brand löschen.