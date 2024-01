Frau bedroht Sicherheitsmitarbeiter und beleidigt Polizisten: Festnahme

Berlin - Am Dienstagnachmittag bedrohte eine Frau in Berlin-Mitte zuerst einen Sicherheitsmitarbeiter und beleidigte dann einen Polizisten.

Die Polizei nahm die 48-Jährige vorläufig fest. Später konnte sie das Polizeirevier wieder verlassen. (Symbolbild) © 123RF/sir270

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, soll sich der Vorfall gegen 17 Uhr an einem Einkaufszentrum am Leipziger Platz ereignet haben.

Ein 39-jähriger Mitarbeiter des Einkaufszentrums versuchte einen Streit zwischen zwei Frauen zu schlichten.

Daraufhin soll ihn eine 48-Jährige mit einem Pfefferspray bedroht haben. Die alarmierte Polizei konnte den Spray anschließend sicherstellen.

Die 48-Jährige soll die Beamten daraufhin als "Nazis" beschimpft haben. Außerdem rief sie den beiden Polizisten "Heil Hitler" nach.