Frau flüchtet in Neukölln vor Polizei und begeht etliche Straftaten

Berlin - Bei einer waghalsigen Flucht vor der Polizei in Berlin-Neukölln hat eine 29-Jährige am späten Montagabend fleißig Anzeigen gesammelt.

Die Berliner Polizei nahm am Montag in Neukölln eine Verkehrssünderin (29) fest. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Einsatzkräfte beobachteten die Frau gegen 23.40 Uhr an der Kreuzung Emser Straße/Ilsestraße bei einer Verkehrsordnungswidrigkeit.

Auf die Aufforderung zum Anhalten fuhr die 29-Jährige laut Polizei zunächst an den rechten Fahrbahnrand – beschleunigte dann aber plötzlich und entzog sich der Kontrolle.​

Die Flüchtige ignorierte in der Folge Vorfahrtsregeln und raste über mehrere Kreuzungen, wobei ihr Wagen durch die hohe Geschwindigkeit zeitweise mit allen vier Reifen den Bodenkontakt verlor.

Sie überfuhr eine Verkehrsinsel, wodurch beide Vorderreifen platzten. In der Rübelandstraße stoppte die Fahrt vor einem entgegenkommenden Transporter.​Die 29-Jährige stieg aus und versuchte zu Fuß zu fliehen, wurde aber kurz darauf von einer Polizistin festgenommen.

Der Grund für die Flucht der Tatverdächtigen wurde schnell klar: Das Auto war nicht mehr zugelassen, die Kennzeichen waren gestohlen, außerdem hatte die Frau keine Fahrerlaubnis und stand unter Drogen.​