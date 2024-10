03.10.2024 14:55 Frau versucht Polizeiauto abzufackeln und muss in den Knast

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Die Polizei hat am Mittwoch in Berlin eine Frau verhaftet, die versucht haben soll, einen Mannschaftswagen anzuzünden, in dem mehrere Beamte gesessen haben. Nach einer Demonstration im Wedding soll die 43-Jährige am Dienstagabend versucht haben, ein Polizeifahrzeug anzuzünden. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa Der 43-Jährigen wird Sachbeschädigung und versuchte schwere Brandstiftung zur Last gelegt, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Die Frau befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Erschwerend kommt hinzu, dass es sich bei der Dame offenbar um eine Wiederholungstäterin handelt. So liegt dem Amtsgericht Tiergarten seit August 2024 eine Anklage wegen mehrfacher Angriffe auf Polizeibeamte vor. Zudem wird sie auch beschuldigt, im Januar und Februar Brandstiftungen an der iranischen Botschaft begangen zu haben. Berlin Crime Wegen seiner Hautfarbe: Patient beleidigt und schlägt Pfleger Im jüngsten Fall soll sie am Dienstagabend nach einer propalästinensischen Demonstration im Wedding das Heck eines in der Müllerstraße abgestellten Mannschaftswagens mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und diese entzündet haben. Ein Polizist konnte die Stichflamme jedoch schnell löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf das Fahrzeug verhindern. Eine andere Einsatzkraft hinderte die 43-Jährige an der Flucht.

