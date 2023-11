Gäste in Bar beleidigt und mit Reizgas besprüht: Wer kennt diesen Mann?

Der gesuchte Mann soll mit einem Begleiter die Gäste in einer Bar für queere Menschen attackiert haben. © 123RF/Thomas Fehr, Polizei Berlin (Bildmontage)

Zu diesem Zweck hat die Behörde Fotos veröffentlicht. Der Vorfall soll sich am 4. Juni 2023 gegen 2.20 Uhr in einer Bar für queere Menschen in Prenzlauer Berg zugetragen haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Demnach geriet der abgebildete Mann mit seinem Begleiter zunächst im Eingangsbereich mit einem Mitarbeiter in einen Streit. Später sollen die unbekannten Männer wiedergekommen sein und ohne Vorwarnung das Reizgas im Innenraum versprüht und die Gäste homophob beleidigt haben.

Dabei wurden ein 25 Jahre alter Angestellter der Bar in der Eberswalder Straße sowie ein 34-jähriger Gast verletzt und mussten von Rettungssanitätern versorgt werden.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

etwa 18 bis 20 Jahre alt

schlank

südländischer Phänotyp

spricht Deutsch mit Akzent, Jugendslang





Die Ermittler fragen, wer Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Gesuchten machen kann und wer den Tatverdächtigen vor, bei oder nach der Tat gesehen hat. Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum mutmaßlichen Täter geben?