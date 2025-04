Polizei kontrolliert Bus - das Ergebnis ist erschreckend

Auf Anweisung der Einsatzkräfte ist der Omnibus kurzerhand abgeschleppt worden. © Facebook/Polizei Berlin

In Berlin hat eine Streife einen Gelenkbus näher unter die Lupe genommen. Den Beamten war der noch leere Bus in Spandau nämlich wegen seiner abgelaufenen TÜV-Plakette ins Auge gefallen, wie die Polizei bei Facebook mitteilte.

Und das hatte auch einen triftigen Grund, denn das Vehikel hatte den Termin bei der Hauptuntersuchung nicht erst noch vor sich, sondern war bei dieser in Bausch und Bogen durchgefallen, sodass die Prüfer die Aushändigung der Plakette verweigerten.

Bei dem Omnibus wurden vom TÜV gleich mehrere Mängel festgestellt. So gab es ein Problem mit der Bremse an der hinteren Achse und auch die Wirkung der Handbremse sei nur unzureichend gewesen.

Obendrein funktionierte das Standlicht nicht und ein Ölverlust wurde auch noch verzeichnet. Last, but not least bemängelten die Prüfer eine defekte Sicherung, die eigentlich das Starten des Motors bei geöffneter Motorklappe verhindern soll.