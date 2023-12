Geklaut und wiedergefunden: 36-Jähriger bringt Dieb seines Autos zur Strecke

Berlin - Suche erfolgreich: Ein Mann hat am Freitagabend in Berlin-Lichtenberg den Dieb seines eigenen Autos ausfindig gemacht und gestellt.

Die Verfolger haben den mutmaßlichen Dieb auf einem Parkplatz gestellt und der Polizei übergeben. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa

Der Mazda des 36-Jährigen wurde an der Ecke Am Breiten Luch/Rotkamp gestohlen, wo er abgestellt war, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Daraufhin suchte der Mazda-Fahrer mit zwei weiteren Männern in einem anderen Wagen die Umgebung im Ortsteil Neu-Hohenschönhausen nach dem gestohlenen Fahrzeug ab.

Und siehe da: Gegen 18.15 Uhr kam ihnen das "Diebesgut" in der Straße Am Breiten Luch entgegen. Die Männer wendeten umgehend und nahmen die Verfolgung auf.

Als der mutmaßliche Täter das Auto auf einem Parkplatz in der Wartenberger Straße abstellte, ergriff das Trio seine Chance und überwältige den 39-Jährigen.

Da er versuchte, wegzurennen, brachten die drei ihn zu Boden, wobei sich der Tatverdächtige eine Kopfverletzung zuzog und ambulant im Krankenhaus behandelt werden musste.