Gezielter Angriff? Unbekannte feuern Schüsse auf Schwules Museum ab

Berlin - Sechs Einschussstellen an der Fassade: Unbekannte haben offenbar auf die Hausfront des Schwulen Museums gefeuert. Es ist nicht der erste Angriff auf das Museum in Berlin-Tiergarten.

Angriff auf die queere Community? Auf das Schwule Museum in Berlin wurde geschossen. © Schwules Museum

Dieser mutmaßliche Angriff schockiert nicht nur die queere Community: Unbekannte haben Schüsse auf das Schwule Museum an der Lützowstraße in Berlin-Tiergarten abgefeuert. Das berichtete das Museum am Dienstag auf seiner Website.

Beschädigt wurden demnach zwei Fensterscheiben, der Leuchtschriftzug "Schwules Museum" und ein Kunstwerk über der Eingangstür. Zwei Mitarbeiter hatten den Vorfall bereits am Morgen des 24. Februar bemerkt, heißt es in der Mitteilung. Nun ermittelt der polizeiliche Staatsschutz.