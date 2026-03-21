Gruppe spricht 38-Jährigen in Charlottenburger Park an: Dann wird es brutal

Bei einem brutalen Angriff in einem Park in Berlin-Charlottenburg ist in der Nacht auf Samstag ein 38-Jähriger schwer verletzt worden.

Von Christoph Carsten

Berlin - Bei einem brutalen Angriff in einem Park in Berlin-Charlottenburg ist in der Nacht auf Samstag ein 38-Jähriger schwer verletzt worden.

Mit dem Krankenwagen kam der verletzte 38-Jährige in eine Klinik. (Symbolbild)
Mit dem Krankenwagen kam der verletzte 38-Jährige in eine Klinik. (Symbolbild)  © Julian Stratenschulte/dpa

Laut Polizei war der Mann gegen 1.30 Uhr im Österreichpark unterwegs, als er von mehreren Unbekannten angesprochen wurde.

Dann soll die Gruppe den 38-Jährigen unvermittelt angegriffen haben. Dabei setzten die Männer Pfefferspray und "einen spitzen Gegenstand" ein, wie die Polizei schrieb.

Neben Schmerzen im Gesicht erlitt das Opfer mehrere Stichverletzungen an den Beinen. Die Angreifer versuchten anschließend, in seine Jackentasche zu greifen, erlangten aber keine Beute und flohen.

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Polizeibeamte leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort Erste Hilfe.

Anschließend wurde der 38-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die Polizei ermittelt weiter zu den Hintergründen der Attacke und zur Identität der Täter.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa

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