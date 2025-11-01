Jugendliche werfen 28-Kilo-Geschoss auf BVG-Bus: Fahrer verletzt

Berlin - Unfassbare Tat am Freitagabend: In Berlin-Reinickendorf haben Unbekannte von einer Fußgängerbrücke die massive Fußplatte eines Verkehrsschildes auf einen fahrenden BVG-Bus geworfen.

Ein Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ist am Freitag in Reinickendorf attackiert worden. (Archivbild) © Jörg Carstensen/dpa

Nach Polizeiangaben geschah der gefährliche Vorfall kurz vor 22 Uhr an der Titiseestraße. Die etwa 28 Kilogramm schwere Platte durchschlug die Windschutzscheibe eines Busses der Linie 222.

Zuvor war das Fahrzeug bereits vom Gehweg aus mit Eiern beworfen worden.

Zeugen sahen drei dunkel gekleidete Jugendliche, die unmittelbar nach dem Angriff von der Brücke in unbekannte Richtung flüchteten.

Auf der Brücke entdeckten die Einsatzkräfte außerdem einen Einkaufswagen, der sich im Geländer verhakt hatte – wodurch nur knapp verhindert wurde, dass er ebenfalls auf die Straße stürzte.

Der 30 Jahre alte Busfahrer wurde am Kopf verletzt und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon.