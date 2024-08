Katzenbabys vor Dönerbude verscherbelt: PETA deckt illegalen Tierhandel auf

Diese erst sechs Wochen jungen Katzen wurden Ware eines illegalen Tierhandels. © PETA Deutschland e.V.

Eine PETA-Ermittlerin entdeckte bei ihrer Recherche zum illegalen Tierhandel in Berlin das Inserat auf "Quoka.de": 450 Euro pro Katze.

Laut der Tierschutzorganisation war auf den Fotos zu erkennen, dass es sich um sehr junge Tiere handelt.

Unter der Tarnung, tatsächlich an den Katzen interessiert zu sein, kontaktierte die Ermittlerin die Verkäuferin. Die beiden Frauen trafen sich am vergangenen Donnerstag gegen 13 Uhr an einem Dönerladen an der S-Bahnhaltestelle Adlershof.

Dort wurden der verdeckten PETA-Ermittlerin die erst sechs Wochen jungen Kätzchen von einer 18-Jährigen dargeboten.

Die Verkäuferin habe gesagt, dass die Katzenmutter bereits verkauft sei und sie noch weitere Babys anbieten könne. Daraufhin habe sie der Tierschützerin Fotos verschiedener Katzen gezeigt, die sie als "Rasse" bezeichnete.

Als die verdeckte Ermittlerin so tat, als würde sie ein weiteres Tier kaufen wollen, kam der Bruder der 18-Jährigen mit einem weiteren, sechs Wochen alten Katzenkind zum Dönerladen.