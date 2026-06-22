Gezielter Anschlag? Handgranate vor Geschäft im Wedding explodiert

Berlin - War es nur ein dummer "Streich" oder ein gezielter Anschlag? Vor einem Geschäft in Berlin-Wedding ist in der Nacht zu Montag eine Handgranate detoniert.

Im Wedding ist in der Nacht zu Montag ein Geschäft durch einen Sprengkörper beschädigt worden. © Michael Ukas/dpa

Wie die Polizei mitteilte, sollen Anwohner gegen 2 Uhr morgens von einem lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass unbekannte Täter einen Gegenstand gegen die Scheibe geworfen hatten, der dann explodierte.

Verletzte habe es nach Polizeiangaben bei dem Vorfall nicht gegeben. Allerdings seien mehrere geparkte Autos und die Fassade des Hauses beschädigt worden.

Nähere Angaben zum Tathergang machte die Behörde zunächst nicht und nannte auch nicht die Adresse des betroffenen Geschäfts. Zu den Hintergründen der Tat lagen zunächst ebenfalls keine näheren Informationen vor.

Die Gewerkschaft der Polizei spricht im Zusammenhang mit der Tat von einer Handgranate. "Wir sind froh, dass bei diesem Wahnsinn niemand verletzt wurde, was am Ende reiner Zufall war", betonte Benjamin Jendro "Wer eine Handgranate mitten im Wohngebiet zündet, nimmt den Tod von Menschen billigend in Kauf", unterstreicht der GdP-Sprecher.