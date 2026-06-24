Mann bricht nachts in Mietwagenbetrieb ein: Doch Inhaber ist noch da

Berlin - In der Nacht zu Mittwoch hat die Polizei in Berlin-Neukölln einen mutmaßlichen Einbrecher (43) festgenommen.

Als der Tatverdächtige (43) vom Ladenbesitzer (29) angesprochen wurde, flüchtete er zunächst. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Der Mann soll in einen Mietwagenbetrieb an der Johannisthaler Chaussee im Ortsteil Buckow eingebrochen sein, wie die Polizei mitteilte.

Der 29-jährige Inhaber hielt sich gegen 2.30 Uhr in den Geschäftsräumen auf, als er Geräusche und einen Lichtschein aus einem Büroraum bemerkte.

Er alarmierte die Polizei und versteckte sich zunächst. Kurz darauf sah er einen Unbekannten in seinen Räumen und sprach ihn an, woraufhin der Mann durch ein Fenster flüchtete.

Einsatzkräfte nahmen wenig später in der Nähe den 43-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.