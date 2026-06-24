Mann bricht nachts in Mietwagenbetrieb ein: Doch Inhaber ist noch da
Berlin - In der Nacht zu Mittwoch hat die Polizei in Berlin-Neukölln einen mutmaßlichen Einbrecher (43) festgenommen.
Der Mann soll in einen Mietwagenbetrieb an der Johannisthaler Chaussee im Ortsteil Buckow eingebrochen sein, wie die Polizei mitteilte.
Der 29-jährige Inhaber hielt sich gegen 2.30 Uhr in den Geschäftsräumen auf, als er Geräusche und einen Lichtschein aus einem Büroraum bemerkte.
Er alarmierte die Polizei und versteckte sich zunächst. Kurz darauf sah er einen Unbekannten in seinen Räumen und sprach ihn an, woraufhin der Mann durch ein Fenster flüchtete.
Einsatzkräfte nahmen wenig später in der Nähe den 43-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.
Er wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Gewahrsam gebracht und anschließend an das zuständige Fachkommissariat überstellt. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa