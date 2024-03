Neue Details: So viel Bargeld bunkerte Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette in Geheimversteck

Berlin - Es war eine der spektakulärsten Festnahmen der vergangenen Jahre. Über 30 Jahre lang lebte die Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette (65) im Untergrund - mitten in Berlin-Kreuzberg. Ende Februar stand jedoch die Polizei vor der Tür. Seitdem sitzt die 65-Jährige in Untersuchungshaft .

Daniela Klette wird abgeführt. Die ehemalige RAF-Terroristin sitzt in Untersuchungshaft. © Uli Deck/dpa

Nach ihrer Festnahme kommen weiter immer mehr Details ans Licht. So soll Klette noch den ebenfalls in Berlin untergetauchten Burkhard Garweg (55) per SMS auf der Toilette gewarnt haben.

In ihrer Wohnung wurden die Polizisten dennoch fündig. Neben zahlreichen Waffen, Ausweisen, Handys entdeckten die Beamten auch jede Menge Bargeld und Gold - versteckt in einer doppelten Schrankwand.

Bisher war in Medienberichten von 40.000 Euro Bargeld und 1,2 Kilogramm Gold die Rede. Laut "Welt am Sonntag", auf die sich auch Sicherheitskreise berufen, ist es sogar noch viel mehr. Demnach fanden die Ermittler in ihrer Wohnung über 140.000 Euro.

Klette lebte jahrelang unter ihrem Aliasnamen Claudia Ivone unentdeckt, doch offenbar wurde ihre Leidenschaft für den brasilianischen Tanz Capoeira zum Verhängnis. Wie die Welt am Sonntag berichtete, kamen die Ermittler der RAF-Terroristin erst durch einen Hinweis auf ein Capoeira-Festival in Berlin auf die Spur.