Hat Ex-RAF-Terroristin Klette Kumpel Garweg mit filmreifem Trick gewarnt?

Berlin - Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette (65) soll die Polizei bei ihrer Festnahme in Berlin mit einem uralten Trick genarrt haben.

Hat Daniela Klette (65) den Ermittlern bei ihrer Festnahme ein letztes Schnippchen geschlagen? © Uli Deck/dpa

Wie Bild berichtete, soll die 65-Jährige die Beamten bei ihrer Ergreifung am 26. Februar in einer Sozialwohnung in Berlin-Kreuzberg darum gebeten haben, vor ihrer Abführung noch einmal auf die Toilette gehen zu dürfen.

Demnach sollen die Einsatzkräfte dann bei geöffneter Tür vor der Wohnung gewartet haben. Derweil habe Klette ihren langjährigen Freund und Weggefährten Burkhard Garweg (55) vom Badezimmer aus eine Nachricht geschickt, um ihn zu warnen. Anschließend soll sie die SIM-Karte aus dem Handy entfernt und im Klo heruntergespült haben.

Das federführende Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen wollte den Vorfall gegenüber dem Boulevardblatt freilich nicht bestätigen und verwies darauf, dass man "zur konkreten Ausgestaltung und Umsetzung von Einsatz- und Ermittlungsmaßnahmen" grundsätzlich keine Angaben mache.

Fakt ist, dass Garweg Anfang März bei der Durchsuchung einer Aussteiger-Siedlung am Markgrafendamm in Friedrichshain nicht gefasst werden konnte.