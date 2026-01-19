Kontrolle auf der A100 gipfelt in Flucht: Polizist mehrere Meter mitgeschleift
Berlin - In Berlin-Tempelhof ist am Sonntagabend ein Autofahrer vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet und hat dabei einen Polizisten verletzt.
Nach Polizeiangaben stoppten Einsatzkräfte gegen 18.40 Uhr auf der Stadtautobahn A100 zwischen den Anschlussstellen Oberlandstraße und Tempelhofer Damm einen Mercedes-Fahrer.
Demnach soll er andere Verkehrsteilnehmer genötigt haben.
Als ein Beamter den Mann auf dem Seitenstreifen kontrollieren wollte, gab dieser Gas und fuhr in Richtung Hamburg davon.
Der Polizist wurde etwa zehn Meter mitgeschleift und an der Hand verletzt. Er konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen.
Kurz darauf fanden Einsatzkräfte den Wagen verlassen auf einem Parkplatz am Sachsendamm. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt.
Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa