Kontrolle auf der A100 gipfelt in Flucht: Polizist mehrere Meter mitgeschleift

Berlin - In Berlin-Tempelhof ist am Sonntagabend ein Autofahrer vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet und hat dabei einen Polizisten verletzt.

Der verletzte Polizist konnte seinen Dienst fortsetzen. (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa

Nach Polizeiangaben stoppten Einsatzkräfte gegen 18.40 Uhr auf der Stadtautobahn A100 zwischen den Anschlussstellen Oberlandstraße und Tempelhofer Damm einen Mercedes-Fahrer.

Demnach soll er andere Verkehrsteilnehmer genötigt haben.

Als ein Beamter den Mann auf dem Seitenstreifen kontrollieren wollte, gab dieser Gas und fuhr in Richtung Hamburg davon.

Der Polizist wurde etwa zehn Meter mitgeschleift und an der Hand verletzt. Er konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen.